Зарядная станция для электромобилей у Театра-Театра заработает до середины декабря

Зарядную станцию для электромобилей у Театра-Театра запустят в эксплуатацию до середины декабря. Сейчас проходит наладка системы, обеспечивающей работу заправочных карт, - сообщает Business Class. На начало 2018 года в Пермском крае насчитывалось 18 электрокаров. Зарядка электрокаров будет осуществляться бесплатно. Для полной заправки аккумулятора понадобится 3-4 часа, для текущей подзарядки - порядка 40 минут. Водители могут управлять процессом «заправки» из авто или с помощью мобильного приложения после присоединения к колонке ЭЗС кабеля. Электрозаправочная станция снабжена табло, на котором отражается индикатор зарядки, а также информация о силе тока, текущей потребляемой мощности и уже потребленной.

Это вторая зарядная станция для электромобилей на территории Перми. Первая открылась на АЗС вблизи аэропорта «Большое Савино» в 2017 году. Помимо этого, в Прикамье электрозаправка есть на участке трассы М7 «Пермь – Казань» в районе города Очера.