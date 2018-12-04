Прикамье выберет своих «послов»
Стартовал приём заявок на соискание премии «Посол Пермского края-2018». До 10 декабря любой житель региона может предложить, кого именно нужно наградить почетным знаком. Экспертный совет будет выбирать людей и организации, которые в этом году внесли значительный вклад в повышение и продвижение туристической привлекательности Пермского края. В разные годы обладателями премии становились авторы турмаршрутов, рестораторы, издатели, добровольцы, благотворители, журналисты и блогеры, разработчики мобильных приложений и обычные люди, желающие наполнить ярким пермскую действительность.
Подать заявку можно на сайте премии. Шорт-лист номинантов на премию организаторы объявят 15 декабря, а торжественная церемония, на которой станут известны имена новых послов региона, пройдет 20 декабря в «Фестивальном доме» на эспланаде.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
На эспланаде откроется «Фестивальный дом»
В Перми пройдут предварительные слушания по делу экс-министра транспорта
Внимание: аварийное отключение воды
В Пермь привезли православную святыню
Налоговый дедлайн: не доводи до предела
Преодоление: нет ничего невозможного
У каждого детского сада должно быть свое лицо
В Перми открывается детская школа выживания в лесу
В Перми раскрывают секреты семейного счастья
В Перми стартует форум школьных служб примирения «Мир без границ»
Добавить комментарий: