Прикамье выберет своих «послов»

Стартовал приём заявок на соискание премии «Посол Пермского края-2018». До 10 декабря любой житель региона может предложить, кого именно нужно наградить почетным знаком. Экспертный совет будет выбирать людей и организации, которые в этом году внесли значительный вклад в повышение и продвижение туристической привлекательности Пермского края. В разные годы обладателями премии становились авторы турмаршрутов, рестораторы, издатели, добровольцы, благотворители, журналисты и блогеры, разработчики мобильных приложений и обычные люди, желающие наполнить ярким пермскую действительность.

Подать заявку можно на сайте премии. Шорт-лист номинантов на премию организаторы объявят 15 декабря, а торжественная церемония, на которой станут известны имена новых послов региона, пройдет 20 декабря в «Фестивальном доме» на эспланаде.