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На эспланаде откроется «Фестивальный дом»
Сегодня на эспланаде откроет свои двери «Фестивальный дом», который на зимние месяцы принимает эстафету интересного городского досуга у Лето Парка. В связи с реконструкцией эспланады в этом году «Фестивальный дом» разместится между улицей Попова и памятником Героям фронта и тыла. Общая площадь двухэтажного комплекса составит около 2 тыс. кв. метров. Он будет оборудован теплыми туалетами и гардеробом. Большие витражные окна будут выходить на ул. Ленина. «Фестивальный дом» будет работать 6 дней в неделю (кроме понедельника) до 31 марта.
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