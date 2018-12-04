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На эспланаде откроется «Фестивальный дом»

фестивальный дом

Сегодня на эспланаде откроет свои двери «Фестивальный дом», который на зимние месяцы принимает эстафету интересного городского досуга у Лето Парка. В связи с реконструкцией эспланады в этом году «Фестивальный дом» разместится между улицей Попова и памятником Героям фронта и тыла. Общая площадь двухэтажного комплекса составит около 2 тыс. кв. метров. Он будет оборудован теплыми туалетами и гардеробом. Большие витражные окна будут выходить на ул. Ленина. «Фестивальный дом» будет работать 6 дней в неделю (кроме понедельника) до 31 марта.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 04.12.2018 в 11:00 в рубрике - Радио Пермского края

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