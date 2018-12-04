В Перми пройдут предварительные слушания по делу экс-министра транспорта

В Ленинском районном суде Перми сегодня пройдут предварительные слушания по уголовному делу экс-министра транспорта Пермского края Алмаза Закиева, который обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, с декабря 2015 года по март 2016 года Алмаз Закиев получил взятку на общую сумму 8,4 миллиона рублей за гарантию контракта на строительство Чусовского обхода.