В Перми пройдут предварительные слушания по делу экс-министра транспорта
В Ленинском районном суде Перми сегодня пройдут предварительные слушания по уголовному делу экс-министра транспорта Пермского края Алмаза Закиева, который обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, с декабря 2015 года по март 2016 года Алмаз Закиев получил взятку на общую сумму 8,4 миллиона рублей за гарантию контракта на строительство Чусовского обхода.
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