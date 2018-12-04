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Внимание: аварийное отключение воды
Компания «Новогор-Прикамье» сообщила об аварийных отключениях холодной воды в Орджоникидзевском и Свердловском районах Перми.Сегодня для проведения восстановительных работ в доме на ул. Александра Щербакова, 37 без воды с 9 часов утра до 17 часов останутся жители домов, расположенных по адресам: ул. Александра Щербакова, 30, 34, 35, 36, 37, ул. Героя Васькина, 11. В доме по ул. Серпуховская, 7 тоже пройдут аварийно-восстановительные работы. Водоснабжение отключат с 9 часов утра до 18 часов в зданиях на ул. Серпуховская, 4А, 5, 7А, Краснополянская, 7, 9.
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