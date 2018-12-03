В Пермь привезли православную святыню
В Пермь прибыла православная святыня - ковчежец с частицей мощей Николая Чудотворца, который ранее хранился в итальянском городе Бари. Торжественная встреча состоялась в храме во имя святителя Николая Чудотворца храмового комплекса иконы Божией Матери "Всецарица" при 9-й медсанчасти (Братьев Игнатовых, 2а), здесь святыня будет постоянно находиться. Каждую среду и четверг будут совершаться молебные пения, сообщили в Пермской епархии. Святитель Николай почитается как чудотворец, является покровителем путешествующих, заключённых и сирот. Каждый год сотни верующих прибывают в итальянский город Бари, чтобы поклониться мощам святого. По благословению Высокопреосвященнейшего Мефодия, митрополита Пермского и Кунгурского частица мощей святого будет теперь и на Пермской земле.
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