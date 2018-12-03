Налоговый дедлайн: не доводи до предела
Налоговая инспекция напоминает, что в этом году в связи с тем, что установленный российским законодательством Единый день уплаты имущественных налогов для физических лиц приходится на выходной, срок "сдвигается" на понедельник, 3 декабря. Несвоевременное исполнение своих гражданских обязанностей может привести к штрафам и начислению пени за каждый день просрочки платежей. Начальник межрайонной инспекции ФНС №1 по Пермскому краю Елена Ошмарина напоминает, что в случаях неполучения уведомления налогоплательщик может обратиться в налоговую инспекцию либо направить информацию через "Личный кабинет".
Елена Ошмарина, начальник межрайонной инспекции ФНС №1 по Пермскому краю: "3 декабря 2018 года истекает срок уплаты имущественных налогов физических лиц. В случае неуплаты в сроки имущественных налогов будет начисляться пеня с 4 декабря 2018 года. Размер пени составляет одна сотая от ставки рефинансирования Центрального банка. Для сведения, ставка рефинансирования Центрального банка составляет 7,5%. В случае неуплаты налогов по требованию инспекция вправе обратиться в мировой суд с судебным приказом. Могут быть последствия, что выставлены исполнительные производства на расчетные счета физических лиц, может быть произведен арест имущества. Также в отношении физических лиц могут быть применены меры или ограничения выезда за пределы России и другие меры, которые предусмотрены Налоговым кодексом. Если кто-либо не получил уведомления об уплате имущественных налогов, просьба обратиться в инспекцию, произвести оплату налогов можно через личный кабинет налогоплательщика, в отделениях кредитных учреждений, через банкомат, терминал Сбербанка, а также в любом почтовом отделении ФГУП "Почта России".
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