Преодоление: нет ничего невозможного

В ближайшие два дня в Пермском доме народного творчества «Губерния» пройдет Седьмой фестиваль «Преодоление», который объединит сразу несколько событий: творческий конкурс, семинар, консультации профильных специалистов, выставки творчества людей с ограниченными возможностями здоровья и многое другое. Впервые конкурсная программа расширена на 2 дня. Это связано с тем, что количество участников фестиваля с каждым годом растет, - в этом году число участников достигло 500 человек. Расширилась и география фестиваля: гостей ждут не только из Пермского края, но и из других регионов России: Башкортостана, Удмуртии, Кировской и Свердловской областей. Сегодня и завтра запланированы конкурсные выступления в нескольких номинациях: «Вокальный жанр», «Инструментальное исполнение», «Поэзия, художественное слово», «Оригинальный жанр», «Танцевальный жанр». «Преодоление» включает в себя не только творческий конкурс, но и ряд других событий: handmade мастер-классы, выставка фоторабот «Моими глазами», консультации профильных специалистов-медиков, семинар «Инклюзия: будущее не отменишь» с участием специалистов из Екатеринбурга. Сегодня для участников фестиваля покажут концерт «Два крыла» и проведут презентацию книги «Маленький человечек с огромным сердцем» от молодежного инклюзивного проекта «Vita». А 4 декабря в рамках развлекательной программы фестиваля Детская школа театрального искусства «Пилигрим» представит зрителям музыкально-игровую фантазию о конфликте мира детей и мира взрослых «Моя вообразилия». Вход свободный.