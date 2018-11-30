У каждого детского сада должно быть свое лицо

Сегодня, 30 ноября в краевой столице Прикамья прошел Первый межрегиональный форум «Новый Формат». Специалисты из разных регионов России собрались вместе, чтобы познакомиться с новыми технологиями в дошкольном образовании и воспитании. Они поделились секретами успеха своих детских садов, а также обсудили особенности образования детей заграницей. Форум - часть социального проекта Ассоциации Содействия негосударственному образованию Прикамья, который реализуется при финансовой поддержке Администрации губернатора Пермского края.

Руководитель и идейный вдохновитель проекта, кандидат педагогических наук Ирина Красильникова. По её мнению, основная задача форума - помочь каждому детскому саду «найти своё лицо», то есть сформировать уникальную образовательную методику. Очень важно обеспечить индивидуальный подход к ребёнку и постараться удовлетворить все многообразие интересов семей.