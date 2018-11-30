В Перми открывается детская школа выживания в лесу
Пермский турист Андрей Теплых открывает детскую школу выживания в лесу. Занятия будут проходить один раз в неделю по воскресеньям. В период с декабря по апрель дети научатся самостоятельно разводить костер, готовить пищу на костре, открывать консервы без ножа, сооружать временное жилище, ориентироваться на месте и работать в команде. Школа выживания рассчитана на детей от 7 до 12 лет. Первое занятие состоится 2 декабря по адресу: ул. Краснозаводская, 56. Один урок будет длиться с 12 до 15 часов. Стоимость с одного ребенка за одно занятие будет составлять 100 рублей. В эту сумму входит питание и горячий чай.
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