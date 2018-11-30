← В Перми стартует форум школьных служб примирения «Мир без границ»
В Перми раскрывают секреты семейного счастья
V Пермский краевой семейный форум начнёт сегодня работу на базе выставочного центра «Пермская ярмарка». Мероприятие продлится до 1 декабря. Участники форума обсудят основные мероприятия Десятилетия детства - «Безопасное детство», «Активное детство», «Здоровые дети», «Особые дети» и «Родительское просвещение».На площадках Форума планируется проведение дискуссий и круглых столов с участием экспертов, мастер-классов, тренингов, семинаров, обучающих занятий и консультаций для родителей. В субботу, 1 декабря, на форуме состоится торжественная церемония награждения победителей краевого конкурса "Лучшая многодетная семья". По итогам конкурса каждой из 5 семей – победителей будет вручен Почетный знак – настольная медаль «Лучшая многодетная семья года» и денежная премия в размере 200 тысяч рублей. Всем участникам конкурса будут вручены памятные и ценные подарки от партнеров конкурса, а также спец-призы по каждой из пяти номинаций.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
В Перми стартует форум школьных служб примирения «Мир без границ»
Пермская школа №22 вошла в пятерку лучших учебных заведений страны
В Перми пройдет «прямая телефонная линия» по вопросам защиты прав инвалидов
Получаем «Земельный ответ»
В пермских лесах обустраивают лыжные трассы
Расселение аварийного жилья: финансирование увеличат в 4 раза
60-летнюю заведующую будут судить за растрату
В Чусовом построят теплицу за 7 миллиардов
Горьковка заведет «кота учёного»
Центр Юрия Башмета проводит Х сессию для молодых дарований
Добавить комментарий: