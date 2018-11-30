В Перми раскрывают секреты семейного счастья

V Пермский краевой семейный форум начнёт сегодня работу на базе выставочного центра «Пермская ярмарка». Мероприятие продлится до 1 декабря. Участники форума обсудят основные мероприятия Десятилетия детства - «Безопасное детство», «Активное детство», «Здоровые дети», «Особые дети» и «Родительское просвещение».На площадках Форума планируется проведение дискуссий и круглых столов с участием экспертов, мастер-классов, тренингов, семинаров, обучающих занятий и консультаций для родителей. В субботу, 1 декабря, на форуме состоится торжественная церемония награждения победителей краевого конкурса "Лучшая многодетная семья". По итогам конкурса каждой из 5 семей – победителей будет вручен Почетный знак – настольная медаль «Лучшая многодетная семья года» и денежная премия в размере 200 тысяч рублей. Всем участникам конкурса будут вручены памятные и ценные подарки от партнеров конкурса, а также спец-призы по каждой из пяти номинаций.