В Перми стартует форум школьных служб примирения «Мир без границ»

В Перми сегодня состоится IV форум школьных служб примирения «Мир без границ». В нем примут участие порядка 200 учащихся, а также педагоги школ города и Пермского края.Форум нацелен на развитие толерантности и навыков конструктивного общения со сверстниками. На интерактивных площадках участники смогут обсудить влияние социальных стереотипов и национальных традиций воспитания, а также задать актуальные вопросы в ходе пресс-брифинга с экспертами. Для педагогов будет организована дискуссионная площадка «Традиции культуры диалога». Сами школьники на ярмарке волонтерских дел проведут мастер-классы и постараются ответить на вопросы, каким должен быть толерантный человек, какие ценности становятся основой его деятельности и выявить в ходе взаимодействия противоречия, которые могут возникать у людей разных культур, и пути их преодоления. Кроме этого, на форуме запланированы выступления творческих коллективов, а также национальный OPEN SPACE, где каждый сможет почувствовать красоту, колорит и индивидуальность народов Пермского края, сфотографировавшись в национальных костюмах и головных уборах. На открытых площадках будут работать игровая и танцевальная студии, а также ремесленные мастерские.