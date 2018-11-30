Пермская школа №22 вошла в пятерку лучших учебных заведений страны
Пермская школа вошла в пятерку лучших учебных заведений страны. В Общественной палате в Москве подвели итоги всероссийского конкурса «Успешная школа – 2018». Школа №22, наравне с четырьмя образовательными учреждениями из Липецка, Самары, Санкт-Петербурга и Смоленская, стала абсолютным победителем и обладателем денежного сертификата.
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