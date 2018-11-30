В Перми пройдет «прямая телефонная линия» по вопросам защиты прав инвалидов

Сегодня в региональной приемной Президента Российской Федерации (г. Пермь, ул. Советская, 64) пройдет «прямая телефонная линия» по вопросам защиты прав граждан с ограниченными физическими возможностями и предоставления мер социальной поддержки инвалидам в Прикамье. Звонки будут приниматься по номеру 8 (342) 217-68-90 с 11 до 12 часов. Все поступившие обращения будут приняты в работу специалистами. Помощь в решении вопросов окажут представители краевых Минздрава, Минсоцразвития, Главного Управления – Пермского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального казенного учреждения «Главное Бюро медико-социальной экспертизы по Пермскому краю». Отметим, в Прикамье 218 674 жителя с ограниченными физическими возможностями. «Прямая телефонная линия» проводится в рамках окружной декады мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов. Отмечается ежегодно 3 декабря.