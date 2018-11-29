Получаем «Земельный ответ»
Сегодня очередную встречу с пермяками в рамках проекта "Земельный ответ" проведут представители Росреестра, кадастровой палаты и департамента земельных отношений администрации города. На сей раз жителям и предприятиям Ленинского района расскажут о постановке на государственный кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости и регистрации прав на них. Встреча состоится в общественном центр «Совет» (Борчанинова, 8) в 18 часов.
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