В пермских лесах обустраивают лыжные трассы

В пермских лесах обустраиваются лыжные трассы. Так, в Черняевском участковом лесничестве проводится подготовка 10 км лыжных трасс. Для их организации с территории трассы было убрано около 40 ветровальных деревьев. Лыжная трасса начинается от спортивного комплекса им. Сухарева. В Мотовилихинском участковом лесничестве работниками леса при помощи местных жителей на трассе «Лыжня здоровья» установлен небольшой мостик через овраг для удобства перехода по лыжной трассе. Плановая работа по подготовке лыжных трасс проводится в Левшинском и Верхне-Курьинском участковых лесничествах. Здесь расчищаются маршруты от бурелома и ветровала. Неравнодушный житель в Нижне-Курьинском участковом лесничестве в поселке Новый Крым ежегодно помогает содержать трассу – подсыпает земли, убирает кусты и неровности. На этой трассе на деревьях вдоль лыжни размещены небольшие зеркала, чтобы ни один лыжник не пропустил признаки обморожения на лице. Представители спортивных школ, обществ, лыжных баз прокладывают и накатывают лыжни по снегу в городских лесах.