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Расселение аварийного жилья: финансирование увеличат в 4 раза

РАССЕЛЕНИЕ

Финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья в 2019 году увеличится почти в 4 раза. В текущем году на эти цели направлено 834 млн, в следующем   предусмотрено полтора миллиарда из консолидированного бюджета региона и еще 1,7 млрд рублей - из федерального. Вопрос обсуждался накануне на заседании Общественной палаты Пермского края.


Пермский край в десятке регионов страны, где очень велики объемы аварийного жилья. На сегодня это 716 тысяч квадратных метров. И на общественной палате с участием губернатора обсудили программу по ликвидации аварийных метров.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "В стране стартовала реализация крупных национальных проектов. На это выделены существенные средства. Я напомню, что Пермский край у нас находится в числе регионов с самым большим объемом аварийного жилья, в этом нам предстоит очень большая работа. Мы должны расселить аварийного жилья в 4 раза больше в ближайшие годы, чем за пятилетку до этого. Мы понимаем, какие темпы. С одной стороны, перед нами задача качественно нарастить объемы, а с другой стороны, и я в поездках по территориям смотрю, то жилье, которое мы построили, в редких случаях качество этого жилья недопустимо низкое, и мы не имеем права тот ресурс, который нам дан, его истратить с таким же качеством работы".

А ресурс не маленький - почти в два раза увеличены объемы финансирования на региональном уровне. Запланировано за четыре года потратить на переселение из аварийного жилья 10 миллиардов  рублей.
Дмитрий Красильников, председатель Общественной палаты: "В региональном бюджете зафиксированы очень приличные суммы на расселение аварийного жилья. В этом году это более 400 млн., в следующем году это почти млрд., и еще через год млрд. рублей. К тому же формируется национальный проект по жилью, где в Пермский край ожидается приход очень приличных, более 20 млрд. средств до 24 года по решению этой проблемы. Очень большая категория домов, которые не вошли в категорию аварийных домов, ремонтировать эти объекты иногда бывает дороже, чем снести, поэтому новая категория "предаварийное жилье" - сейчас правительством и Фондом капремонта будет разрабатываться программа ,что делать с таким жильем".

Метки: в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 28.11.2018 в 18:05 в рубрике - Радио Пермского края

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