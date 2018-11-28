60-летнюю заведующую будут судить за растрату

Сотрудниками межмуниципального отдела МВД России «Суксунский» завершено расследование уголовного дела в отношении заведующей детского учреждения. Ей предъявлено обвинение в растрате вверенных денежных средств.Следствием установлено, что 60-летняя женщина, используя свое служебное положение, совершила хищение денежных средств учреждения в сумме более 17 тысяч рублей. Обвиняемая заключила с некоммерческим партнерством договор об оказании юридических услуг по представлению ее интересов в суде. После того, как обязательства по соглашению со стороны организации были выполнены, женщина, не желая тратить личные деньги, перевела необходимую сумму со счета детского учреждения. В настоящее время уголовное дело передано в суд,- сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

