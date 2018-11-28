В Чусовом построят теплицу за 7 миллиардов

Правительство Пермского края, ООО "Тепличный комплекс "Пермский", ООО "Агро Менеджмент" и администрация Чусовского района подписали соглашение о сотрудничестве по реализации инвестиционного проекта в Чусовом. Здесь планируется возвести новый тепличный комплекс. Площадь предприятия, которое разместится на территории Чусовского городского поселения, составит 24 га. Комплекс будет располагать собственным энергетическим центром для круглогодичного производства экологически чистых овощей: огурцов и томатов. Инвестиции в проект превысят 7 млрд рублей. При создании тепличного комплекса будут применены передовые технологии, в том числе полностью автоматизированное управление микроклиматом и питанием растений. Проектная мощность проекта позволит обеспечить население Пермского края и прилегающих регионов овощной продукцией в объеме около 19 тысяч тон в год. Кроме того, производство создаст в муниципалитете около 400 рабочих мест. В рамках подписанного соглашения Пермский край берет на себя обязательства по строительству необходимой инфраструктуры до границ тепличного комплекса - строительство участка автодороги, газопровода, канализации, подключение к электросетям. Согласно графику реализации проекта, ввод в эксплуатацию новейшего тепличного комплекса будет осуществлен поэтапно в течение 2020 года. Первый урожай планируется собрать уже в конце 2020 года. Выход теплиц на проектную мощность запланирован на 2021 год.