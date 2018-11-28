В Чусовом построят теплицу за 7 миллиардов
Правительство Пермского края, ООО "Тепличный комплекс "Пермский", ООО "Агро Менеджмент" и администрация Чусовского района подписали соглашение о сотрудничестве по реализации инвестиционного проекта в Чусовом. Здесь планируется возвести новый тепличный комплекс. Площадь предприятия, которое разместится на территории Чусовского городского поселения, составит 24 га. Комплекс будет располагать собственным энергетическим центром для круглогодичного производства экологически чистых овощей: огурцов и томатов. Инвестиции в проект превысят 7 млрд рублей. При создании тепличного комплекса будут применены передовые технологии, в том числе полностью автоматизированное управление микроклиматом и питанием растений. Проектная мощность проекта позволит обеспечить население Пермского края и прилегающих регионов овощной продукцией в объеме около 19 тысяч тон в год. Кроме того, производство создаст в муниципалитете около 400 рабочих мест. В рамках подписанного соглашения Пермский край берет на себя обязательства по строительству необходимой инфраструктуры до границ тепличного комплекса - строительство участка автодороги, газопровода, канализации, подключение к электросетям. Согласно графику реализации проекта, ввод в эксплуатацию новейшего тепличного комплекса будет осуществлен поэтапно в течение 2020 года. Первый урожай планируется собрать уже в конце 2020 года. Выход теплиц на проектную мощность запланирован на 2021 год.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
Горьковка заведет «кота учёного»
Центр Юрия Башмета проводит Х сессию для молодых дарований
Опасный мусор
Как поддержать социально ориентированные НКО?
Скоро всё случится!
Юрий Филимонов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени
В Ботаническом саду расцвела «Голубка мира»
На Прикамье наступают «Сингапур», «Колорадо» и «Мичиган»
В Прикамье начинают оборудовать ледовые переправы
Газификация набирает обороты
Добавить комментарий: