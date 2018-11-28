Горьковка заведет «кота учёного»

Пермская краевая библиотека имени Горького объявила о планах завести кота из приюта. "В штатном расписании должности "библиокот" нет, поэтому содержать его можно только на добровольные частные пожертвования сотрудников и читателей", - сообщается на странице библиотеки в соцсети "ВКонтакте". В опросе приняли более 180 пермяков. Более 70% из них поддержали идею завести "библиотечного" кота.

