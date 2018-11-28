Центр Юрия Башмета проводит Х сессию для молодых дарований

"Научись играть на маленькой трубе с ясным звуком!" - так оригинально звучит слоган очередных мастер-классов в Пермской краевой филармонии. На этот раз юные музыканты - участники 10-й сессии образовательного центра Юрия Башмета - могли посетить уроки мастерства по классам кларнета, баяна и балалайки.



Маргарита Неугодова, пресс-секретарь Пермской краевой филармонии: "Образовательный центр Юрия Башмета при Пермской филармонии работает уже второй год. Первая сессия была весной 17 года. Это уже 10 сессия в рамках этого проекта. Если раньше это было раз в полгода, теперь это практически перешло в ежемесячный режим. Каждый месяц мы даём возможность юным музыкантам Перми и Пермского края, учащимся детских музыкальных школ и школ искусств посетить мастер-классы ведущих педагогов России и даже мира. К нам приезжают зарубежные преподаватели. Уроки мастерства будут проходить по классу кларнета, баяна и балалайки. По классу кларнета приглашает на свои уроки известный человек в Перми, дирижер, лауреат международных конкурсов кларнетистов самых разных престижных премий, естественно, его многие знают, как дирижера Пермского академического театра оперы и балета имени Чайковского, Валентин Урюпин. Он один из самых перспективных российских дирижёров молодого поколения. Одновременно он является самым выдающимся кларнетистом, успешно развивается. Его уроки будут проходить с 25 по 27 ноября в детском музыкальной гостиной по улице Сибирская,11. Кроме того, с 26 по 28 ноября на свои мастер-классы молодых народников, как мы называем исполнителей на русских народных инструментах, ждут - Олег Гулевский по классу баяна, это преподаватель Санкт-Петербургской консерватории, лауреат множества престижных международных конкурсов, а также Евгений Шабалин по классу балалайки, он преподаватель, доцент, лауреат международных и всероссийских конкурсов. Их занятия будут проходить на Советская, 69 в административном здании филармонии, учащиеся заранее должны сделать заявки, а для слушателей посещения совершенно свободные".