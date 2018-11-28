Опасный мусор

Судебные приставы Пермского края приостановили деятельность полигона для твердых бытовых отходов, расположенного в п. Пашия Горнозаводского района в связи с угрозой жизни и здоровью населения. 39-летний индивидуальный предприниматель решил организовать полигон для переработки отходов и получил лицензию для осуществления данного вида деятельности. Бизнесмен подошел к новой работе безответственно: внеплановая проверка сооружения показала, что допущено множество нарушений экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства: территория хозяйственной зоны не имеет твердого покрытия, переносные сетчатые ограждения отсутствуют, выезд из полигона не оборудован контрольно-дезинфицирующей установкой для мусоровозов. Помимо этого в зоне отходов обнаружено большое количество грызунов, мероприятия по их уничтожению на предприятии не проводились, контроль за радиационной обстановкой, состоянием грунтовых и поверхностных вод, атмосферным воздухом и качеством почвы не проводился. Суд признал владельца полигона виновным в совершении административного правонарушения, и назначил наказание в виде приостановления деятельности полигона сроком на 20 суток.