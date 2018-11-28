Как поддержать социально ориентированные НКО?

Современные меры поддержки и развития социально ориентированных некоммерческих организаций, способы продвижения их проектов станут ключевой темой Пермского краевого общественного форума. Мероприятие пройдёт сегодня на «Пермской ярмарке» и соберёт представителей НКО, общественных объединений, власти, экспертного и бизнес-сообщества, а также активных граждан. Здесь пройдёт выставка-презентация социально ориентированных НКО, ведущих деятельность в нашем регионе. Представителей НКО проконсультируют по доступу к бюджетным средствам, участию в конкурсах закупок и формированию тарифов на социальные услуги, бухгалтерской и налоговой отчётности, организации работы волонтёров и привлечению ресурсов для своих инициатив, а также рекламе и работе в социальных сетях. На стендах будут представлены Пермский региональный совет ветеранов, организация защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить», «Медицинская профилактика», благотворительный фонд «Дедморозим» и «Берегиня», Пермское региональное отделение Российских Студенческих Отрядов, Российское военно-историческое общество, «Территория семьи», «Многодетные Пермского края» и другие некоммерческие организации нашего региона. Участие в мероприятиях бесплатное, но рекомендуется предварительно зарегистрироваться на сайте.