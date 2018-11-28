Скоро всё случится!
Сегодня в 17:45 на площади у Театра-Театра состоится церемония зажжения огней на новогодней ели с участием главного Деда Мороза страны, включение праздничного оформления и городских елок.
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ
Сегодня в 17:45 на площади у Театра-Театра состоится церемония зажжения огней на новогодней ели с участием главного Деда Мороза страны, включение праздничного оформления и городских елок.
|28.11.2018 в 08:40
|27.11.2018 в 21:37
|27.11.2018 в 18:18
|27.11.2018 в 18:00
|27.11.2018 в 17:35
|27.11.2018 в 21:37
|27.11.2018 в 14:27
|26.11.2018 в 15:00
|26.11.2018 в 10:06
|22.11.2018 в 15:44
СК завершил расследование громкого уголовного дела о гибели двухлетнего малыша
Юрий Филимонов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени
В Перми пройдет краевой общественный форум
Очевидцы: в пятом корпусе ПГНИУ загорелся компьютерный класс
Копилку Пермского театра кукол пополнил алхимический мюзикл
Смертельная авария произошла на трассе Кукуштан - Чайковский
Музей политических репрессий «Пермь-36» стал сценической площадкой
В Горьковке открылась фотовыставка «Белая роза»
Пожар в классическом университете
Пермяк стал призёром Первенства России по дзюдо
В Ботаническом саду расцвела «Голубка мира»
В краевой детской библиотеке им. Кузьмина выберут «Лучшего читателя года»
На Кубке мира Татьяна Иванова показала лучший среди россиянок результат
В Прикамье зафиксирована серия утренних ДТП
В Перми обсудили вопросы ликвидации аварийного жилья
Пермяк погиб от удара током в Астраханской области
Пермь. Новости культуры 26.11.2018
В Перми тепловоз врезался в автобус
В Прикамье мужчины на снегоходе провалились под лёд
Глава Перми проверил качество уборки снега
Специальный репортаж. «Живая нить»
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
Юрий Филимонов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени
В Ботаническом саду расцвела «Голубка мира»
На Прикамье наступают «Сингапур», «Колорадо» и «Мичиган»
В Прикамье начинают оборудовать ледовые переправы
Газификация набирает обороты
Ёлочка, гори!
Учебники по возвращению будущего
В селе Коса прошел семейный фестиваль «Мал мала меньше»
«Мама» - главное слово!
В Прикамье подвели итоги акции по сбору использованных батареек
Добавить комментарий: