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← Юрий Филимонов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени

Скоро всё случится!

ёлка

Сегодня в 17:45 на площади у Театра-Театра состоится церемония зажжения огней на новогодней ели с участием главного Деда Мороза страны, включение праздничного оформления и городских елок.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 28.11.2018 в 08:40 в рубрике - Радио Пермского края

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← Юрий Филимонов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени

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в Перми

Скоро всё случится!

В 17:45 на площади у Театра-Театра состоится церемония зажжения огней на новогодней ели с участием главного Деда Мороза страны.
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