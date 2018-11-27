Юрий Филимонов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени
Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина вручил государственные награды жителям Приволжья.
Среди награжденных был и наш коллега - журналист, начальник службы радиовещания филиала ВГТРК ГТРК «Пермь» Юрий Филимонов. Юрий Анатольевич награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Юрий Филимонов отметил: "Все мы разные. Нас объединяет одно - мы россияне. И я рад, что каждый из нас смог внести небольшую лепту в общую копилку благих дел великого государства. Мы получаем звания и медали вроде бы за прожитые успехи. Но это не так. Давайте думать о будущем. Это стимул к новым вершинам".
В ГТРК «Пермь» Юрий Филимонов трудится с 1993 года. Начинал рядовым корреспондентом службы новостей, затем стал главным продюсером радио, первым заместителем главного редактора радио «Т7». С 2005 года - начальник службы радиовещания ГТРК "Пермь". В 2008 году Юрий Филимонов был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
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