В Ботаническом саду расцвела «Голубка мира»

В Ботаническом саду Пермского университета впервые с декабря 2012 года расцвела редкая орхидея «Голубка мира». Своё название Перистерия высокая получила благодаря сходству с одним из самых узнаваемых символов мира – белым голубем: её восковидные цветки по форме напоминают крылья взлетающей птицы. Цветение орхидеи во многих странах связывают с наступлением благополучного мирного времени. «Орхидея "Голубка мира" нуждается в определенных условиях выращивания, это делает её редким растением как в природе, так и в коллекциях. Увидеть цветущую «Голубку мира» пермяки смогут сегодня. С 17 до 20 часов будут организованы экскурсии по Ботаническому саду ПГНИУ в рамках всероссийской акции «Щедрый вторник». Посещение экскурсий подразумевает благотворительный взнос в размере 200 рублей, детям до 5 лет вход бесплатный. Сразу после экскурсии среди гостей Ботсада будут разыграны подарки от Пермского университета.