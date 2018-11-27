На Прикамье наступают «Сингапур», «Колорадо» и «Мичиган»

Наступает сезон ОРВИ и гриппа. Что ожидает пермяков? Какой грипп придёт в Прикамье, насколько он опасен и как не получить тяжёлых осложнений?

Наталья Вольдшмидт, замначальника отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, рассказала: "На сегодняшний день ситуация оценивается как не эпидемическая. За прошедшую неделю не превышен эпидемический порог и уровень заболеваемости соответствует таковому, который был в прошлом году. По прогнозам специалистов Всемирной организации здравоохранения, в этом году будут циркулировать штаммы вируса гриппа, отличные от предыдущего сезона - вирус гриппа А H3N2 "Сингапур" и вирус группы B "Колорадо". Штамм вируса гриппа H1N1 "Мичиган", будет таким же, как и в прошлом году. В связи с этим, в предстоящем эпидемическом сезоне эти штаммы включены в состав противовирусной вакцины. Любой вирус гриппа опасен, несмотря на его название, все вирусы гриппа характеризуются тяжелым течением и развитием осложнений. В первую очередь грипп поражает нижние дыхательные пути, но кроме этого известно, что грипп оказывает серьезное влияние на сердечно-сосудистую систему. Есть множество публикаций, что после вируса гриппа увеличивается число инфарктов и инсультов. В этом году так же, как и в прошлом году, за счёт средств федерального бюджета в край поступила вакцина "Совигрипп" как для детей, так и для взрослых. Пока начало сезона, привиться еще не поздно, и тем, кто ещё не привился, необходимо это сделать. Перед проведением прививки обязателен осмотр у врача. Советы простые - здоровый образ жизни, спорт, при подъёме заболеваемости не забывать о том, что у нас есть медицинская маска, которая поможет ограничить по возможности контакт с больными людьми".