Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Радио Пермского края

← В Прикамье начинают оборудовать ледовые переправы

На Прикамье наступают «Сингапур», «Колорадо» и «Мичиган»

вакцинация

Наступает сезон ОРВИ и гриппа. Что ожидает пермяков? Какой грипп придёт в Прикамье, насколько он опасен и как не получить тяжёлых осложнений? 

Наталья Вольдшмидт, замначальника отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, рассказала: "На сегодняшний день ситуация оценивается как не эпидемическая. За прошедшую неделю не превышен эпидемический порог и уровень заболеваемости соответствует таковому, который был в прошлом году. По прогнозам специалистов Всемирной организации здравоохранения, в этом году будут циркулировать штаммы вируса гриппа, отличные от предыдущего сезона - вирус гриппа А H3N2 "Сингапур" и вирус группы B "Колорадо". Штамм вируса гриппа H1N1 "Мичиган", будет таким же, как и в прошлом году. В связи с этим, в предстоящем эпидемическом сезоне эти штаммы включены в состав противовирусной вакцины. Любой вирус гриппа опасен, несмотря на его название, все вирусы гриппа характеризуются тяжелым течением и развитием осложнений. В первую очередь грипп поражает нижние дыхательные пути, но кроме этого известно, что грипп оказывает серьезное влияние на сердечно-сосудистую систему. Есть множество публикаций, что после вируса гриппа увеличивается число инфарктов и инсультов. В этом году так же, как и в прошлом году, за счёт средств федерального бюджета в край поступила вакцина "Совигрипп" как для детей, так и для взрослых. Пока начало сезона, привиться еще не поздно, и тем, кто ещё не привился, необходимо это сделать. Перед проведением прививки обязателен осмотр у врача. Советы простые - здоровый образ жизни, спорт, при подъёме заболеваемости не забывать о том, что у нас есть медицинская маска, которая поможет ограничить по возможности контакт с больными людьми".

Метки: в Перми, в Пермском крае, Здоровье

Опубликовано: 27.11.2018 в 09:00 в рубрике - Радио Пермского края

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:

В Прикамье начинают оборудовать ледовые переправы

Газификация набирает обороты

Ёлочка, гори!

Учебники по возвращению будущего

В селе Коса прошел семейный фестиваль «Мал мала меньше»

«Мама» - главное слово!

В Прикамье подвели итоги акции по сбору использованных батареек

Политех приглашает абитуриентов и родителей

Штраф за излишнее милосердие

В Перми пройдет Чемпионат по чтению вслух


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Прикамье начинают оборудовать ледовые переправы

Обратите внимание

в Перми

В Перми может появиться улица имени академика Анциферова

Академик В.Н. Анциферов работал над созданием деталей для легендарного космического корабля Буран.
27.11.2018 в 10:32

Метки: в Перми, Общество, Образование

Автовладельцев приглашают на прием

В краевом управлении ГИБДД состоится прием граждан
27.11.2018 в 10:29

Метки: в Перми, в Пермском крае, Анонс

В приоритете - массовый спорт

В этом году вовлечь в здоровый образ жизни удалось более 900 тысяч человек.
27.11.2018 в 10:05

Метки: в Перми, Спорт, в Пермском крае

Ночная инспекция: власти Перми проверили, как убирают снег

Отдельное внимание обращено на жалобы жителей о чистке тротуаров и парковочных карманов.
27.11.2018 в 09:40

Метки: в Перми, Общество

Пермская зоозащитница чуть не стала жертвой изнасилования

Стали известны подробности жуткой истории, которая случилась с одной из пассажирок Такси перемен.
27.11.2018 в 09:22

Метки: в Перми, Происшествия, Преступления

В России

«Красный человечек» из Перми появился в Самаре и вызвал скандал

Арт-объект установили без ведома автора Андрея Люблинского
26.11.2018 в 15:00

Метки: В России, в Пермском крае, Культура, Общество, в Перми

В Перми подвели итоги пятого Всероссийского форума национального единства

На форум приехали более 500 делегатов из 45 регионов страны.
26.11.2018 в 10:06

Метки: в Перми, Общество, В России

Правила оплаты отопления могут изменить

Минстрой РФ разработал поправки в Жилищный кодекс
22.11.2018 в 15:44

Метки: В России, в Пермском крае, в Перми, Экономика, Деньги

Продолжение следует: в Перми начался новый суд по иску DJ Smash к экс-депутату Телепневу

Пострадавшая в драке звезда требует компенсировать моральный ущерб.
22.11.2018 в 12:40

Метки: в Перми, В России, Происшествия

В единстве и согласии

500 делегатов из 45 регионов страны приехали в Прикамье на пятый Всероссийский форум национального единства.
22.11.2018 в 11:57

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России

Лента новостей RSS каналы

В Перми может появиться улица имени академика АнцифероваВ Перми может появиться улица имени академика Анциферова

Автовладельцев приглашают на приемАвтовладельцев приглашают на прием

В приоритете - массовый спортВ приоритете - массовый спорт

Ночная инспекция: власти Перми проверили, как убирают снегНочная инспекция: власти Перми проверили, как убирают снег

Пермская зоозащитница чуть не стала жертвой изнасилованияПермская зоозащитница чуть не стала жертвой изнасилования

На Прикамье наступают «Сингапур», «Колорадо» и «Мичиган»На Прикамье наступают «Сингапур», «Колорадо» и «Мичиган»

В Прикамье начинают оборудовать ледовые переправыВ Прикамье начинают оборудовать ледовые переправы

Газификация набирает оборотыГазификация набирает обороты

Вылетели окна, треснула стена: подробности ЧП на Клары Цеткин- 19Вылетели окна, треснула стена: подробности ЧП на Клары Цеткин- 19

Синоптики: неделя ожидается холоднойСиноптики: неделя ожидается холодной

Ёлочка, гори!Ёлочка, гори!

Учебники по возвращению будущегоУчебники по возвращению будущего

В селе Коса прошел семейный фестиваль «Мал мала меньше»В селе Коса прошел семейный фестиваль «Мал мала меньше»

В Прикамье привезли уникальную иконуВ Прикамье привезли уникальную икону

В Перми стартовал конкурс «Спортивная элита Прикамья- 2018»В Перми стартовал конкурс «Спортивная элита Прикамья- 2018»

Пермский край. Неделя за 159 секундПермский край. Неделя за 159 секунд

Чайковские нефтяники отметили 60-летие станции «Уральской»Чайковские нефтяники отметили 60-летие станции «Уральской»

В МЧС назвали причины ЧП на улице Клары Цеткин, 19В МЧС назвали причины ЧП на улице Клары Цеткин, 19

Метель и гололедица стали причиной массовых ДТПМетель и гололедица стали причиной массовых ДТП

«Красный человечек» из Перми появился в Самаре и вызвал скандал«Красный человечек» из Перми появился в Самаре и вызвал скандал

Пермский музыкант научился играть одновременно на трех балалайкахПермский музыкант научился играть одновременно на трех балалайках

Шарики-фонарики: в Перми начался монтаж новогодней иллюминацииШарики-фонарики: в Перми начался монтаж новогодней иллюминации

Киоски в «зонах культурного наследия» подлежат демонтажуКиоски в «зонах культурного наследия» подлежат демонтажу

В «Ласточку» - по удостоверению личностиВ «Ласточку» - по удостоверению личности

Пермские ученые облегчат работу судейПермские ученые облегчат работу судей

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную