В Прикамье начинают оборудовать ледовые переправы

В Прикамье в связи с установившимися минусовыми температурами активизировалась работа по оборудованию ледовых переправ на водоёмах края. В этом сезоне их также будет 14, в том числе планируется перевести в "легальный" статус ледовую дорогу по Каме между селом Монастырка и Осой - уже сейчас проводятся все необходимые мероприятия по её обустройству. Большая часть переправ откроется во второй декаде декабря.

Как нам сообщил замначальника отдела по безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Пермскому краю Игорь Губин, "в Пермском крае в зимний периоды 18-19 годов планируется к открытию 14 ледовых переправ, которые будут оборудованы в соответствии с отраслевыми дорожными нормами, составлены акты государственными инструкторами по маломерным суда на предмет безопасности к эксплуатации. На ледовых переправах, которые допущены официально в эксплуатацию, безопасность граждан полностью обеспечена, риска для их жизни и здоровья нет. В то же время особую опасность представляют места несанкционированного выезда на лед, что нами зафиксировано уже в этом году, как на квадрациклах, снегоходах и автомобилях, как с целью передвижения к месту рыбалки, так и просто катания. Также очень большое количество детей катаются на коньках, просто бегают по льду, прыгают, играют, с ними, к сожалению, происходят несчастные случаи".