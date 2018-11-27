Газификация набирает обороты

В правительстве Пермского края привели статистику Региональной службы по тарифам по подключению к газу в текущем году. Так, за 10 месяцев на подключение домовладений к газу поступило 7700 заявок, из которых 4300 уже выполнены. Это почти на 40% больше, чем за весь 2017 год. Озвученные результаты являются промежуточным итогом новых подходов к газификации региона. В 2017 году принято два решения, которые упростили процедуру подключения жителей к газу: о доведении газовой трубы до "фасада" и о компенсации расходов на подключение социально незащищенным группам населения.

В Пермском крае реализуется принцип "единого окна" по вопросам газификации. Жителям не требуется приезжать со справками во все инстанции - заявление и документы принимаются в ближайшем офисе АО "Газпром газораспределение Пермь".