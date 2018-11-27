Газификация набирает обороты
В правительстве Пермского края привели статистику Региональной службы по тарифам по подключению к газу в текущем году. Так, за 10 месяцев на подключение домовладений к газу поступило 7700 заявок, из которых 4300 уже выполнены. Это почти на 40% больше, чем за весь 2017 год. Озвученные результаты являются промежуточным итогом новых подходов к газификации региона. В 2017 году принято два решения, которые упростили процедуру подключения жителей к газу: о доведении газовой трубы до "фасада" и о компенсации расходов на подключение социально незащищенным группам населения.
В Пермском крае реализуется принцип "единого окна" по вопросам газификации. Жителям не требуется приезжать со справками во все инстанции - заявление и документы принимаются в ближайшем офисе АО "Газпром газораспределение Пермь".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
Ёлочка, гори!
Учебники по возвращению будущего
В селе Коса прошел семейный фестиваль «Мал мала меньше»
«Мама» - главное слово!
В Прикамье подвели итоги акции по сбору использованных батареек
Политех приглашает абитуриентов и родителей
Штраф за излишнее милосердие
В Перми пройдет Чемпионат по чтению вслух
Пермские сироты демонстрируют кулинарные таланты
В Пермском театре кукол премьера
Добавить комментарий: