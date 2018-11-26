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Ёлочка, гори!

ёлка

Планируется, что огни на всех городских елках этой зимой загорятся в один вечер – 28 ноября. Весь город преобразится в новогодней иллюминации, знаменуя собой начало подготовки к празднованию Нового года. Самым ярким обещает стать зажжение на главной городской елке, которая в этом году будет установлена на площади перед Театром-Театром, в центре ледового городка на эспланаде. Зажжение огней состоится в вечернее время. В самом центре Перми соберутся сразу несколько Дедов Морозов, а также главный Дед Мороз из Великого Устюга. Первыми зрителями и участниками новогоднего чуда – зажжения огней на елках города – предстоит стать школьникам Перми.

В последние два года право зажечь огни на главной городской елке доставалось победителям школьных олимпиад, спортивных соревнований, творческих конкурсов. В этом году принято решение сделать это событие максимально доступным для ребят, потому что многие мечтают стать свидетелями праздничного действия. Планируется, что участниками зажжения огней на центральной елке города станет порядка 1000 ребят.

Сейчас на площадке перед Театром-Театром продолжаются работы по сбору каркаса новогодней ели, после которого рабочие приступят к монтажу новогодней гирлянды и игрушек. В этом году для украшения главной елки были закуплены новые светящиеся «звезды», которые преобразят зеленую красавицу. После зажжения огней эта территория городской эспланады превратится в ледовую стройку: на площади у Театра-Театра развернутся работы по строительству главного ледового городка Перми площадью 1 500 квадратных метров, а у монумента «Героям фронта и тыла» появится ледовый каток.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 26.11.2018 в 18:00 в рубрике - Радио Пермского края

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