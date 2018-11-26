Учебники по возвращению будущего

Фонд «Дедморозим» готовит к изданию книги по подготовке к самостоятельной жизни детей-инвалидов. Комплект из пяти методических пособий по разным направлениям абилитации и реабилитации: двигательной, психологической, логопедической и социально-бытовой. Отдельная книга содержит инструкции для составления программ по каждому из направлений. Книги о реабилитации детей-инвалидов подготовлены в рамках проекта «Вернуть будущее» совместно со специалистами Центра комплексной реабилитации инвалидов. Как отмечают авторы, в основу всех пяти пособий положен принцип нормализации жизни ребёнка-инвалида и методология Международной классификации функционирования. В книгах описаны программы реабилитации детей с самыми тяжёлыми двигательными и ментальными нарушениями. Подготовленные «Дедморозим» и ЦКРИ пособия будут полезны сотрудникам детских домов-интернатов, психоневрологических интернатов, а также родителям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья в семье. С напечатанными пособиями можно ознакомиться в штабе фонда «Дедморозим» по адресу Горького, 60, также они будут переданы в детские дома-интернаты Пермского края, а электронные версии станут доступны для всех желающих».