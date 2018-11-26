В селе Коса прошел семейный фестиваль «Мал мала меньше»

В селе Коса прошел второй Открытый фестиваль семейного творчества и досуга "Мал мала меньше". Среди участников - семьи, имеющие детей; семейные династии. "Школу родословия" с выставкой семейных реликвий представит клуб "Косинский краевед". Отдел образования администрации Косинского района провел площадку "Если вся семья вместе - не стоят дела на месте". Районный отдел ЗАГС - чествование семейных юбилейных пар и обряд имянаречения. Интерактивную площадку "Семейный калейдоскоп" с развлечениями для детей и взрослых подготовила центральная библиотека, а спортивно-досуговый центр "Лидер" пригласил на квест семейных приключений "Поиски затерянного мира".