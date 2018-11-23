«Мама» - главное слово!

В районах Перми начинаются мероприятия, посвященные Дню матери. День матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября. В этом году праздник выпадает на 25 ноября. В Перми пройдут концерты, выставки, мероприятия в библиотеках. Так, в Орджоникидзевском районе в ДК "Искра" состоялась концертная программа "Любовью маминой согреты". На сцене выступили танцевальные коллективы "Юлиана", "Ухари", вокальный ансамбль "Экспрессия". В фойе дворца работала выставка рисунков "У мамы руки золотые".

Также праздничные мероприятия пройдут в общественных центрах района, учреждениях культуры и библиотеках. В Индустриальном районе праздник отметят в ТОСах, общественных центрах, учреждениях образования, библиотеках. Состоятся праздничные концерты, творческие вечера, беседы, выставки работ.

В Пермском доме народного творчества "Губерния" 25 ноября и 2 декабря пройдут концерты, посвященные Дню матери. 25 ноября - вход свободный, 2 декабря - по пригласительным билетам. 23 ноября в клубе "Юбилейный" в поселке Новые Ляды состоится праздничный концерт "Быть мамой - это прекрасно!". В программе - выступление танцевальных групп "Ухари", "Непоседы", "Азбука Танца" и "Фристайл J.B.". В фойе будет организована фотовыставка работ жителей поселка. Вход свободный.

В КДЦ "Мотовилиха" праздничный концерт пройдет 27 ноября. Для зрителей выступят коллективы города. Вход свободный.