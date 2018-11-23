В Прикамье подвели итоги акции по сбору использованных батареек, которая проходила в 5 городах России. Инициативу пермяков поддержали жители Казани, Новосибирска, Рязани и Ярославля. Собрано в общей сложности 37 тонн батареек, из которых 23 тонны - жителями Перми и Пермского края. Так, сотрудники Кочевского лесничества привезли 18 пятилитровых бутылок с батарейками, которые собрали ученики местной школы. Лысьва доставила в Пермь около тонны использованных батареек. В Перми координатором акции выступил благотворительно-экологический фонд "Обитаемый Урал". "После проведения акции компания Duracell пришла к выводу, что Пермский край - оптимальная площадка для реализации пилотного проекта по сбору использованных батареек, - делится результатами президент благотворительно-экологического фонда "Обитаемый Урал", координатор акции Вячеслав Марков. - Сейчас во многих городах существуют точки сбора батареек, но мы говорим о проекте, который предполагает абсолютно инновационный подход к системе сбора. Надеемся, к концу года уже сможем его презентовать". Благодаря организаторам акции все сданные в течение недели батарейки будут утилизированы наиболее экологичным способом в Челябинске - на первом в России работающем специализированном заводе по их переработке.