Политех приглашает абитуриентов и родителей

25 ноября Пермский национальный исследовательский политехнический университет проводит День открытых дверей. Будущих студентов в 11 часов ждет тематическая площадка «Политех - территория студенчества», презентации факультетов, где абитуриенты получат информацию о специальностях и направлениях подготовки, по которым будет осуществляться прием абитуриентов в 2019 году, об особенностях обучения в ПНИПУ, а так всё о приемной кампании 2019 года.