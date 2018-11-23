Политех приглашает абитуриентов и родителей
25 ноября Пермский национальный исследовательский политехнический университет проводит День открытых дверей. Будущих студентов в 11 часов ждет тематическая площадка «Политех - территория студенчества», презентации факультетов, где абитуриенты получат информацию о специальностях и направлениях подготовки, по которым будет осуществляться прием абитуриентов в 2019 году, об особенностях обучения в ПНИПУ, а так всё о приемной кампании 2019 года.
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