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Штраф за излишнее милосердие

кошка

В пермской «столице Доброты» чиновники начали наказывать жителей за излишнее милосердие. Пожилую жительницу Добрянки оштрафовали за помощь бездомным животным. Как сообщает газета «Зори Плюс», соседи пенсионерки написали на нее заявление в правоохранительные органы. Им не понравилось, что пенсионерка подкармливает беспризорных кошек. Административная комиссия во главе с заместителем мэра по социальной политике Андреем Алексеевым признала женщину виновной в нарушении правил благоустройства. Как оказалось, на территории Добрянки запрещается кормление безнадзорных животных, к которым относятся пригульный скот и даже потерявшиеся домашние животные. Женщину оштрафовали на 1500 рублей.

Метки: в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 23.11.2018 в 12:05 в рубрике - Радио Пермского края

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