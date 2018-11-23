Штраф за излишнее милосердие
В пермской «столице Доброты» чиновники начали наказывать жителей за излишнее милосердие. Пожилую жительницу Добрянки оштрафовали за помощь бездомным животным. Как сообщает газета «Зори Плюс», соседи пенсионерки написали на нее заявление в правоохранительные органы. Им не понравилось, что пенсионерка подкармливает беспризорных кошек. Административная комиссия во главе с заместителем мэра по социальной политике Андреем Алексеевым признала женщину виновной в нарушении правил благоустройства. Как оказалось, на территории Добрянки запрещается кормление безнадзорных животных, к которым относятся пригульный скот и даже потерявшиеся домашние животные. Женщину оштрафовали на 1500 рублей.
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