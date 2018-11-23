В Перми пройдет Чемпионат по чтению вслух

В Перми сегодня пройдет Чемпионат по чтению вслух «Открой рот». Участники будут читать со сцены вслух на время отрывки из книг, которые они видят впервые в жизни. Жюри оценивает технику и артистизм, как в спорте, по шестибальной системе. «Возможно, это будет бессмертный отрывок из пушкинских произведений, или в тексте может не оказаться пробелов, или нужно будет читать справочник по массажу, или телепрограмму, или дамский роман», - говорят организаторы. Чемпионат по чтению вслух «Открой рот» изобретен в Новосибирске лавкой «Собачье сердце» в 2011 году. С 2012 года фестиваль стал проводиться в разных городах страны. В 2017 году число участников-городов переросло за сотню. В Перми Чемпионат пройдет в клубе STATION (ул. 25 Октября, 17) в 20.00. Участие бесплатное.