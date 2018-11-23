Пермские сироты демонстрируют кулинарные таланты

Совместно с ассоциацией кулинаров Перми и благотворительным фондом «Теплый Дом» 23 и 24 ноября на базе Торгово-технологического колледжа состоится кулинарный фестиваль «Рататуй». Главными героями этого мероприятия станут дети сироты из детских домов, которым представится возможность проявить себя в качестве поваров. Организаторы отмечают, что акцент будет сделан на Русскую традиционную кухню. Соревноваться будут 11 команд - 7 из детских домоВ Пермского края и 4 команды из приютов.