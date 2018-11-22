В Пермском театре кукол премьера
В Пермском театре кукол - очередная - уже третья в этом сезоне - премьера. 25 ноября зрителей приглашают на мюзикл "Волшебный напиток" по повести Михаэля Энде. Стихи к спектаклю написаны специально для Пермского театра кукол московским поэтом и сценаристом Сергеем Плотовым, известным по своей работе над сценариями сериалов "Моя прекрасная няня" и "Солдаты", а также текстами выступлений Геннадия Хазанова.
Дмитрий Вихрецкий, режиссёр-постановщик, художественный руководитель Пермского театра кукол: "У нас уже 2 премьеры было и вот 3-я премьера сезона "Волшебный напиток" по знаменитой сказке Михаэля Энде, немецкого писателя второй половины XX века. У него много интересных произведений, мы как раз выбрали самое волшебное, магическое произведение, там поют и танцуют, есть колдуны, которые должны выполнить кучу гадостей для уничтожения мира, а им препятствуют два забавных персонажа кот и ворон. Они знакомятся и понимают, что им нужно помешать уничтожать мир. Все это достаточно просто и фантастически, а в песнях половина сюжетных линий и раскрывается. Это увлекательная форма, пермский зритель любит музыкальный спектакль, потому что у нас и Оперный театр и Театр-Театр славен мюзиклами, и в ТЮЗе мюзиклы. У нас музыкальный город, поэтому для наших горожан, любителей театра это такой подарок".
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