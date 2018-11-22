Где покататься на коньках бесплатно?

Зимой на территории Прикамья будут работать почти 189 ледовых катков и хоккейных коробок, причём треть из них - в Перми. Об этом на заседании правительства Пермского края доложил министр физической культуры и спорта Пермского края Владимир Епанов.

Владимир Епанов, министр физической культуры и спорта Пермского края: "Массовые катания будут организованы во всех муниципальных образованиях. Самые крупные - это эспланада и "Юность". На сегодняшний день уже работают для массового катания Дворец спорта "Орленок", еженедельно по воскресеньям и спортивный комплекс им. Сухарева в среду и воскресенье. Также в Соликамске, Краснокамске, Александровске, Чайковском, Губахе, Красновишерске, Березниках будет организовано массовое катание на ледовых объектах. В момент празднования Нового года на всех крупных катках начнут функционировать музыкальные сопровождения, появится новогоднее оформление. На 127 катках будет организован постоянный бесплатный доступ. На остальных муниципальных открытых катках в целях популяризации массового спорта будет обеспечен бесплатный выход на лед не менее 6 часов в неделю. Стоимость доступа на частные катки - на открытых катках цена варьируется от 30 до 100 рублей и на крытых от 100 до 300 рублей. На 90 объектах будет организован прокат коньков. На всех открытых катках в этом году новинка, выход для детей до 7 лет бесплатно"