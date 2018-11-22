В Прикамье заработает мобильная служба сохранения детей в семьях

В Пермском крае создаётся мобильная служба сохранения детей в семьях. В России до 90% детей воспитываются в детдомах при живых родителях. Фонд «Дедморозим» создаёт мобильную службу помощи семьям, которая поможет детям вернуться к родным и не попадать в детские дома. Причины, по которым ребёнок оказывается вне семьи, бывают самого разного рода, и тогда семье нужна помощь: психологическая, юридическая, социальная. В течение первого года работы службу будет поддерживать Фонд президентских грантов, на 2018-2019 год им выделено около 3-х млн. рублей на оплату работы специалистов в рамках проекта «Быть рядом». Новая служба фонда «Дедморозим» появилась на базе проекта «Рядом с мамой», главная задача которого - профилактика отказов от новорождённых. Специалисты «Рядом с мамой» сотрудничают с роддомами, женскими консультациями и реагируют на любое намерение об отказе от детей. Координаторы и психологи налаживают контакт с родителями, оценивают безопасность сохранения ребёнка в семье, анализируют её проблемы и предлагают их решение.