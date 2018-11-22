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УФАС: как в Перми завышали тарифы
Пермское УФАС России передает дело в суд в отношении компаний «Т Плюс» и «Т Плюс новые решения». Речь идет о злоупотреблении доминирующим положением при предоставлении услуг в сфере теплоснабжения в районе Закамского теплового узла. Схема, организованная «Т ПЛЮС», позволила искусственно увеличить тарифы на передачу тепловой энергии более чем на 50%. Такие действия привели к нарушению прав жителей Кировского района Перми. Задача искоренить такие схемы, при которых путем создания фиктивных посредников компании обеспечивают себе рост выручки. УФАС пришло к выводу, что таким образом компании приносили себе неоправданную экономическую выгоду.
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