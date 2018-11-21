Обратная связь: главы районов выходят в народ
Главы районов Перми проведут сегодня заключительные в этом году встречи с населением. Прийти на них могут все желающие, предварительная запись не требуется. По традиции они пройдут во всех районах и в поселке Новые Ляды в школах и общественных центрах.В открытых встречах примут участие не только главы районных администраций, но и их заместители и начальники ключевых отделов, а также представители управляющих компаний, прокуратуры, полиции, службы занятости, налоговой службы, учреждений социальной защиты, здравоохранения и других организаций и ведомств. Как правило, в большинстве случаев ответы дают прямо на месте, но если вопрос требует дополнительной проработки, то заявитель получит ответ в установленной форме в течение 30 дней. Начало встреч в 18 часов.
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