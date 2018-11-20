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← С улиц Перми вывезли более 1600 кубометров снега

В Перми заработал Совет по контролю за питанием

столовая

В Перми начал работу Совет по контролю за питанием в образовательных учреждениях . В состав совета, созданного на базе департамента образования, вошли депутаты, представители городской администрации и общественных организаций. Каждый месяц планируется проводить выездные проверки школ и детских садов в определённом районе.  Первый такой выездной рейд уже прошёл на Гайве, где были проверены школы №16 и №123, а также детский сад №22. Организация питания оценивается по целому списку критериев, связанных как с качеством самой еды, так и с уровнем обслуживания учащихся. Также проверяющие обращают внимание на чистоту, интерьер столовой, наличие информационных материалов о пользе тех или иных продуктов. Список проверяемых учреждений формируется по обращениям родителей в администрацию и к депутатам. Параллельно с этим внеплановые проверки проводят сотрудники департамента.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 20.11.2018 в 16:00 в рубрике - Радио Пермского края

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← С улиц Перми вывезли более 1600 кубометров снега

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