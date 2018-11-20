С улиц Перми вывезли более 1600 кубометров снега

В Перми в выходные выпало 30 % месячной нормы осадков. Как сообщили в городском управлении внешнего благоустройства, с улиц города вывезено более 1600 кубометров снега, в уборке проезжих частей и тротуаров было задействовано около 220 единиц спецтехники, ручную работу осуществляли около 300 человек. На совещании у замглавы администрации Перми Анатолия Дашкевича перед руководителями районных учреждений благоустройства и подрядных организаций была поставлена "первоочередная" задача - предотвратить образование гололёда на сложных участках - спусках и подъемах, обеспечить расчистку тротуаров, остановок общественного транспорта, заездных и парковочных карманов. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни снежная погода в Перми сохранится. Всем подрядным организациям города поручено обеспечить постоянную готовность сменных экипажей снегоуборочной техники для работы в круглосуточном режиме. Также усилены контрольные мероприятия за состоянием улично-дорожной сети в районах города.