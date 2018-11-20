20 ноября - Всероссийский день правовой помощи детям. Сегодня весь день специалисты отдела по защите прав детей аппарата Уполномоченного по правам человека будут вести прием граждан. Прием граждан пройдет с 10 до 18 часов по адресу:г. Пермь, ул. Ленина, 51, каб 110 без записи.