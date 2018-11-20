Хлеб наш насущный

Ряд печатных СМИ сообщили о предстоящем повышении цены на хлеб. За разъяснением мы обратились в Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю и вот, что нам ответила заместитель руководителя этого ведомства Марина Кудрявцева

Марина Кудрявцева, заместитель руководителя ведомства: "У нас пока заявлений не было никаких на повышение стоимости хлеба. Мы сделали запрос нашим хлебопекарным предприятиям "Пермский хлебопекарный завод", " Покровский хлеб", "Первый хлеб", и они сослались на то, что цены они пока не повышают на хлеб, но стоимость муки, которую они получают, значительно выросла, почти на 30%. Мы сделали запрос в Пермский мукомольный завод, он говорит, что он тоже цены повышает исходя из затрат, которые он несет при повышении цены при закупке зерна. За период с января по сентябрь по данным Пермского мукомольного завода затраты на производство и реализацию продукции увеличились на 32 млн. руб. или на 24% .Это основное влияние затрат статья-сырье на производство пшеницы и ржи, которая выросла на 29%, также мукомольный завод отметил рост по статье материалы на 26%, электроэнергии на 2%. Но цены пока держат наши добросовестные хлебопеки, но будем внимательно следить за изменением уровня цен, стоимость хлеба - это социально-значимые сферы нашего вмешательства".