В России могут поменять правила техосмотра
Техосмотр машин станет сложнее. Дочерняя компания «Ростеха» «Электронный паспорт» разрабатывает сервис, который будет рассчитывать необходимые сроки прохождения ТО, исходя из данных о пройденных километрах и ДТП. Частота и стоимость техосмотров для машин с большими пробегами и тех, которые часто попадают в аварии, вырастет. Сейчас владельцы автомобилей возрастом до трех лет вообще не проходят ТО, от трех до семи лет - раз в два года, далее – раз в год. Такси, автобусы и некоторые типы грузовиков проходят проверки каждые шесть месяцев.
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