МФЦ расширяют перечень услуг

Центры «Мои документы» Пермского края приступили к оказанию новых услуг в сфере социальной защиты и занятости населения. Теперь в МФЦ можно оформить ежемесячные пособия в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка, получить статус опекуна и попечителя, подать заявление о назначении выплат на содержание детей, находящихся под опекой, или денежного вознаграждения приёмным родителям. Также Министерство социального развития Пермского края окажет через многофункциональный центр содействие гражданам в поиске работы, выборе профессии, трудоустройстве несовершеннолетних. Специалисты отмечают, что особым спросом пользуются услуги по оформлению субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг и приёму заявлений на выплату ежемесячных пособий на детей.