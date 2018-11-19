Губернаторскую стипендию получат 90 спортсменов Прикамья

Глава Пермского края Максим Решетников внес изменения в указ о стипендиях губернатора ведущим спортсменам региона и их тренерам, расширив число получателей с 45 до 90. На стипендии имеют право спортсмены, завоевавшие 1-6 места на Олимпийских, Паралимпийских или Сурдолимпийских играх, 1-3 места на чемпионатах или первенствах мира и Европы, 1-3 места на чемпионатах России. Аналогичное право на стипендию имеют тренеры этих спортсменов. Размер стипендии составляет 15 тыс. руб. в месяц. Она выплачивается в течение года.